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02 de agosto de 2026 às 15:26

O momento em que dois helicópteros colidem durante combate aos incêndios na Grécia

Dois helicópteros colidiram, este domingo, durante operações de combate a um incêndio localizado a oeste de Atenas. Está em curso uma operação de busca e salvamento para localizar os operacionais.

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