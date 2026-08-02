Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de agosto de 2026 às 17:30

"Que se encontrem soluções de paz, estabilidade e justiça": Papa apela à paz para resolver crise em Ceuta

O Papa Leão XIV manifestou preocupação com a situação em Ceuta e defendeu uma solução baseada na paz. O pontífice sublinhou a necessidade de proteger a dignidade humana e promover o diálogo perante a crise migratória.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30