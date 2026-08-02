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02 de agosto de 2026 às 15:30

Ferry em chamas provoca pelo menos cinco mortos na Indonésia. Dezenas de pessoas estão desaparecidas

Um ferry com 271 pessoas a bordo incendiou-se durante uma viagem entre as ilhas de Java e Sulawesi. O acidente provocou pelo menos cinco mortos e deixou 41 pessoas desaparecidas. Equipas de emergência e embarcações próximas participaram no resgate dos sobreviventes, enquanto prosseguem as buscas.

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