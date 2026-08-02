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Repórter SÁBADO
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02 de agosto de 2026 às 19:12

Repórter Sábado na íntegra: Crescimento descontrolado de bairro ilegal em Almada preocupa moradores

O crescimento descontrolado de um bairro ilegal em Almada está a preocupar moradores no Monte de Caparica. Implantados em terrenos que pertencem ao IHRU, o Bairro do Raposo tem centenas de construções ilegais sem acesso a água nem luz. Até há quem faça negócio com a miséria alheia.

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