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02 de agosto de 2026 às 14:30

Imagens mostram fuga durante tiroteio em restaurante nos EUA

Foi captado o momento em que dezenas de pessoas fogem do restaurante In-N-Out, em Twin Falls, no estado norte-americano de Idaho, durante um tiroteio. O ataque fez pelo menos três mortos e sete feridos.

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