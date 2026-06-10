Sábado – Pense por si

Mundo

Protestos violentos contra a imigração em Belfast depois de esfaqueamento

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 10:37
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Um requerente de asilo de 30 anos, originário do Sudão, é acusado de tentativa de homicídio devido ao esfaqueamento. Políticos locais já pediram que a calma seja mantida.

Protestos contra a imigração assolaram a Irlanda do Norte depois de ativistas de extrema-direita terem convocado manifestações em resposta a um ataque com faca registado num vídeo que se tornou viral no país.  

PA via AP

Na noite de terça-feira centenas de homens mascarados incendiaram veículos e casas e bloquearam estradas na capital da Irlanda do Norte horas de pessoas de Elon Musk e o ativista britânico anti-imigração Tommy Robinson terem incitado as pessoas a saírem à rua.  

Os distúrbios começaram horas depois de a polícia acusar um requerente de asilo de 30 anos, originário do Sudão, de tentativa de homicídio devido a um esfaqueamento na noite de segunda-feira no norte de Belfast, que deixou um homem gravemente ferido. O suspeito será presente ao tribunal esta quarta-feira.  

Ryan Henderson, chefe de polícia adjunto, já apelou à calma: “Focos esporádicos de distúrbios ocorreram em vários locais da Irlanda do Norte esta noite, incluindo incidentes em que vários veículos foram incendiados. Pedimos a todos que mantenham a calma, ajam com responsabilidade e evitem qualquer atividade que possa colocar a si mesmos ou a outros em risco”.  

O responsável pediu ainda que “todas as vozes influentes” dentro das comunidades locais incentivassem protestos pacíficos e desencorajassem a violência ou a desordem. Durante a noite grupos de homens – muitos com balaclavas ou outros tipos de cobertura facial – atiraram fogos de artifício e atearam fogo em lixeiras, autocarros e casas. Num dos ataques um grupo invadiu uma casa perto da Shankill Road que acreditava ser habitada por uma família de origem étnica minoritária e garantiu que estava a “libertar” a casa, uma loja de produtos africanos foi incendiada na mesma zona.  

Também a primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O’Neill, condenou a violência e alertou para “tentativas perigosas de explorar” o ataque. Nas redes sociais defendeu que “grupos de homens encapuzados a incendiar casas de famílias é nada menos do que um ato de cobardia repugnante”: “Isto não tem nada a ver com comunidade. Isso é puro vandalismo”.  

Anteriormente a líder da Irlanda do Norte já tinha pedido à população que não se deixasse persuadir por contas de redes sociais a causar desordem. “Todas as pessoas que estão a fomentar tensões nas redes sociais, que se sentem à vontade para aumentar a tensão, não nos representam. Somos boas pessoas e não quero ver ninguém a viver com medo”, defendeu.  

A ministra da justiça Naomi Long acusou os manifestantes de estarem “empenhados em causar destruição nas mesmas comunidades que alegam estar a tentar proteger”.  

O esfaqueamento que desencadeou estas manifestações ocorreu por volta das 22h30 de segunda-feira, em frente a um prédio no norte de Belfast. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um homem a imobilizar outro no chão e a dar-lhe uma facada na cabeça e outra no pescoço, a polícia informou que a vítima sofreu ferimentos graves nos olhos, rosto e costas. Mais tarde uma faca de cozinha foi encontrada no local.  

O suspeito - agora acusado de tentativa de homicídio, porte de objeto cortante em local público e ameaças de morte – solicitou asilo em fevereiro de 2023. Jon Boutcher, chefe de polícia da Irlanda do Norte, explicou numa conferência de imprensa que o suspeito recebeu permissão para permanecer no Reino Unido a 28 de setembro de 2023: “Fui informado de que ele viajou do Sudão para Paris em datas desconhecidas e, de Paris, voou para Dublin em data ainda a ser determinada”. 

“Não há nenhum registo desse suspeito nos nossos bancos de dados de segurança nacional, e ele não era conhecido pelo Serviço Policial da Irlanda do Norte. Entrei em contanto direto com o chefe da polícia antiterrorismo do Reino Unido. Neste momento, não temos informações que sugiram que esteja relacionado a terrorismo”, referiu ainda.  

Artigos Relacionados
Tópicos Cá Por Casa Nova casa Caso de polícia Com quem vai casar? Irlanda do Norte Belfast Sudão Reino Unido Tommy Robinson Naomi Long Elon Musk Jon Boutcher Michelle O’Neill
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Protestos violentos contra a imigração em Belfast depois de esfaqueamento