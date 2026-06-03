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03 de junho de 2026 às 12:46

Marco Alves: "Gustavo Santos diz que os médicos são, grande parte deles, mafiosos ou ignorantes"

O editor da SÁBADO analisou no NOW os principais temas da mais recente edição da revista.

Em destaque esteve o tema de capa - a - bem como uma , ex-apresentador de televisão e influencer, que lidera um movimento polémico, promovendo posições contra as vacinas e a quimioterapia, o que já motivou dezenas de queixas na Ordem dos Médicos.

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