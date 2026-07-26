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26 de julho de 2026 às 13:00

EUA voltam a disparar contra navio que tentava furar bloqueio aos portos iranianos

Os Estados Unidos dispararam, esta sexta-feira, contra um navio mercante que tentou romper o bloqueio imposto aos portos do Irão. Segundo o Comando Central norte-americano, a embarcação ignorou vários avisos e foi imobilizada no Golfo de Omã.

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