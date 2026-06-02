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HISTÓRIA. LISBOA FOI PORTA DE SAÍDA DA EUROPA

Os judeus que se salvaram através de Portugal

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

Milhares de famílias fugiram da perseguição nazi e encontraram no País um abrigo seguro para escapar ao Holocausto. Salazar permitiu a sua entrada, mas apenas de forma temporária – até conseguirem visto para o estrangeiro, muitos foram colocados em estâncias balneares. A grande maioria seguiu para os EUA e América Latina

Mireille Saijko Taub tinha quase 2 anos e a irmã, Raymonde, 5 anos, quando os pais, Sylvain e Estelle, judeus polacos a viver em França, fugiram no último comboio que partiu de Paris, a 14 de junho de 1940, horas antes da invasão das tropas alemãs nazis. Não estavam a salvo.

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