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25 de julho de 2026 às 16:31

“Esperam-nos horas difíceis”: Sánchez visita bombeiros que combatem incêndios em Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou, este sábado, as equipas que combatem os incêndios na região de Madrid e alertou que “esperam-nos horas difíceis”, devido à evolução do vento e às condições meteorológicas. As chamas já obrigaram à retirada de dezenas de milhares de pessoas.

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