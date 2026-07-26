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26 de julho de 2026 às 14:00

Incêndio devastador obriga à retirada de 15 mil pessoas na região espanhola de Valência

Um incêndio florestal obrigou, este sábado, à retirada de cerca de 15 mil pessoas na província de Castellón, na região de Valência. As chamas avançam em direção a zonas habitadas e já atingiram o Parque Natural da Serra d’Espadà.

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