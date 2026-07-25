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25 de julho de 2026 às 18:18

Avião militar lança retardante para travar incêndios em França

Um avião militar A400M, adaptado para o combate a incêndios, foi mobilizado, este sábado, para lançar retardante sobre um dos maiores fogos que lavram na região francesa da Gironda. As chamas continuam a obrigar à retirada de milhares de pessoas e as autoridades admitem que o combate será longo e difícil.

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