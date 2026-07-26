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26 de julho de 2026 às 12:00

Polícia alemã procura suspeito de atropelamento em massa junto a marcha do Orgulho LGBTQIA+ em Berlim

O suspeito é um jovem de 21 anos identificado como Abdul B.

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As autoridades alemãs, no domingo, para localizar o suspeito do ocorrido junto à marcha do Orgulho, em Berlim, que provocou um morto e 16 feridos. A polícia acredita que o homem, considerado armado e perigoso, também poderá estar envolvido em vários esfaqueamentos registados no local.

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