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25 de julho de 2026 às 19:20

Bombeiros resgatam animais de quinta ameaçada pelos incêndios em Espanha

Bombeiros de Espanha resgataram, durante a noite, vários animais de uma exploração agrícola ameaçada pelas chamas na região de Madrid. Os incêndios continuam a mobilizar milhares de operacionais, enquanto o país tenta controlar os fogos que já consumiram milhares de hectares.

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