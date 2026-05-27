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27 de maio de 2026 às 13:03

Euforia e lágrimas: o momento após o resgate do grupo preso há uma semana numa gruta inundada no Laos

Foram encontradas com vida cinco das sete pessoas presas há mais de uma semana numa gruta.

Sete habitantes da província de Xaysombun entraram na gruta à procura de ouro mas e derrocadas, acabando por ficar retidos no interior. Socorristas dois membros desaparecidos.

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