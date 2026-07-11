Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de julho de 2026 às 20:00

Presidente do Egito homenageia seleção após campanha histórica no Mundial

Depois da receção apoteótica à chegada ao Egito, a seleção nacional foi homenageada pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi, que destacou o desempenho histórico da equipa no Mundial de 2026.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30