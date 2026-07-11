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11 de julho de 2026 às 22:00

Princesa Kate marca presença na final feminina de Wimbledon

Kate, princesa de Gales, assistiu à final feminina de Wimbledon, reforçando a sua ligação ao torneio de ténis mais prestigiado do mundo. A presença da princesa é uma das tradições mais aguardadas do Campeonato.

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