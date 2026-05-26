Sete pessoas estão presas há uma semana numa gruta no Laos após chuvas fortes

Equipas de resgate trabalham contra o tempo para salvar moradores de uma aldeia que foram às profundezas da terra procurar ouro.
Equipas de resgate trabalham contra o tempo no sentido de para salvar sete pessoas que ficaram presas numa gruta na sequência de cheias repentinas no Laos, país do Sudeste Asiático, na semana passada. Trata-se de habitantes da província de Xaysomboun que entraram na gruta à procura de ouro na última quarta-feira, mas que foram surpreendidas por chuvas fortes e derrocadas, acabando por ficar retidas no interior.
Alguns dos profissionais da equipa de especialistas que em 2018 resgatou os 12 adolescentes no gruta da Tailândia estão no local, a ajudar nas operações.
O alerta foi dado por um sobrevivente que conseguiu escapar e avisar as autoridades. A gruta, que frequentemente é procurada pela população local na busca de resíduos de ouro, é profunda e em alguns sítios muito estreita. Nesta altura as equipas de resgate estão a tentar tirar as rochas e a água que inundou a passagem, mas estão a ter pouco sucesso porque a água continua a reaparecer.
Não se sabe se há sobreviventes, mas as autoridades acreditam que em breve vão conseguir chegar ao ponto onde os sete 'garimpeiros' ficaram retidos.