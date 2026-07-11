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11 de julho de 2026 às 21:00

Papa Leão XIV almoça com pessoas carenciadas em Castel Gandolfo

O Papa Leão XIV partilhou um almoço com cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade, nos jardins pontifícios de Castel Gandolfo, numa iniciativa de solidariedade que reuniu pobres, migrantes e famílias acompanhadas por instituições da Diocese de Roma.

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