Cinco das sete pessoas presas há uma semana numa gruta no Laos encontrados com vida

Sete habitantes da província de Xaysombun entraram na gruta à procura de ouro mas foram surpreendidos por chuvas fortes e derrocadas, acabando por ficar retidos no interior. Socorristas procuram os restantes dois membros desaparecidos.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

Cinco das sete pessoas presas há cerca de uma semana numa gruta inundada no Laos foram encontradas com vida esta quarta-feira, segundo socorristas citados pela estação televisiva norte-americana CNN.



Socorristas encontram cinco das sete pessoas presas numa caverna no Laos AP

Os sobreviventes foram encontrados por mergulhadores especializados em resgates mas, para já, vão permanecer na gruta enquanto as equipas procuram pelos restantes dois membros desaparecidos.

“Cinco pessoas foram encontradas em segurança, as buscas continuam pelas duas restantes”, escreveu no Facebook o mergulhador de resgate tailandês Kengkad Bongkawong. À CNN afirmou ainda que será feita uma avaliação do seu estado físico e será definido um plano para as retirar da gruta de forma segura.

Na passada quarta-feira sete habitantes da província de Xaysombun entraram na gruta à procura de ouro mas foram surpreendidos por chuvas fortes e derrocadas, acabando por ficar retidos no interior.

O alerta foi dado por um sobrevivente que conseguiu escapar e alertar as autoridades para o sucedido. A gruta, frequentemente procurada pela população local em busca de resíduos de ouro, é profunda e estreita em certas partes.

A carregar o vídeo ... Euforia e lágrimas: O momento após o resgate do grupo preso há uma semana numa gruta inundada em Laos