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22 de maio de 2026 às 12:27

De cabeça erguida e algemada: Imagens mostram mãe que abandonou crianças a sair do posto da GNR de Fátima

Marine vai esta sexta-feira ser presente a juiz em Setúbal.

Marine Rousseau, a de 3 e 5 anos em Alcácer do Sal na última terça-feira, deixou esta manhã o posto da GNR de Fátima para ser conduzida ao Tribunal de Setúbal. Recorde-se que a mãe dos menores e foram quinta-feira à tarde. 

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