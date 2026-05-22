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Quem é a mãe que abandonou os filhos em Alcácer e ajudava pessoas com trauma através da hipnose?

Luana Augusto
Luana Augusto 12:11
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Séxologa residia em Colmar e já teria deixado o filho de 16 anos sozinho. Nas redes sociais dizia querer ajudar os jovens com traumas. As consultas variavam entre os 60 e os 100 euros.

Marine de Lyon Rousseau. Assim se chama a francesa que no início desta semana de 3 e 5 anos numa floresta em Alcácer do Sal com uma venda nos olhos. A mulher tinha sido dada como desaparecida em França há duas semanas, mas sabe-se agora que, de carro, atravessou Espanha - onde o namorado tem uma casa - e que a 11 de maio entrou em Portugal. O casal  num posto de combustível à chegada ao País. Depois disso, abandonaram as crianças e dirigiram-se até Fátima, onde foram depois de uma cliente com quem falavam ter estranhado o discurso da mulher.

Marine Rousseau
Marine Rousseau Facebook/Marine Rousseau

Quem é Marine Rousseau?

Marine Rousseu é francesa, tem 41 anos e reside em Colmar, França, a cerca de 500 quilómetros de Paris, não tendo qualquer tipo de antecedentes criminais conhecidos.

Estudou na Universidade Pierre e Marie Curie, em Paris, e iniciou a sua atividade profissional enquanto psicomotricista - a ciência que estuda a relação entre o corpo, a mente e as emoções. "Sou terapeuta porque sou apaixonada pelo nosso corpo, coração e mente", escreveu na sua conta do Facebook. A mesma publicação reuniu logo comentários negativos, assim que se soube que estaria envolvida no abandono dos filhos: "Precisas de terapia, precisas", escreveu um utilizador. Segundo esclareceu numa entrevista publicada no há dois anos, atendeu já vários pacientes "adultos ou adolescentes que sofreram abuso ou violência sexual". 

Além de piscomotricidade, Marine estudou também sexologia durante três anos e, apesar de exercer as duas especialidades, dedicava-se sobretudo a esta última. No Facebook, ensinava até os pais a falar sobre sexualidade com os filhos. “Como sexóloga, ajudo todas as pessoas que sofreram traumas a recuperar a serenidade e a satisfação sexual”, lê-se na sua biografia. 

Na mesma rede social dizia ajudar pessoas com stress pós-traumático relacionado com "partos, violação, agressão, humilhação, dor", etc, e nessa mesma publicação, partilhada em agosto de 2025, reuniu mais de 100 comentários de ódio. “Das piores criaturas à face da terra. Nem um animal abandona as crias”, escreveu um utilizador. “Psicopata nojenta”, “vaca”, “espero que passes muitos anos na prisão. Não és uma mãe és um monstro”. 

Marine tinha trabalhado por conta própria, mas depois passou a trabalhar por contra de outrem segundo revelou na mesma entrevista que concedeu em 2024. As suas consultas variavam entre os , sendo que para a reserva era necessário "o pagamento de cinco euros", conforme consta no seu . Como técnicas psicoterapêuticas recorria à hipnose, à terapia breve e ao EFT (Técnica de Libertação Emocional). “Inicialmente [o EFT] era utilizado em casos de trauma", explicou na mesma entrevista. 

A vida amorosa de Marine

A vida mais pessoal de Marine não é tão conhecida. Sabe-se que teve pelo menos três filhos:  que terá sido deixado sozinho em França, e cujo caso está agora a ser investigado pelas autoridades locais, e duas crianças com três e cinco anos que foram abandonadas esta semana numa floresta, em Alcácer do Sal, e que da estrada

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De cabeça erguida e algemada: Imagens exclusivas mostram mãe que abandonou crianças a sair do posto da GNR de Fátima

Recentemente, iniciou um relacionamento com Marc Ballabriga - l de Colmar por ter transtornos psiquiátricos e por já ter sido condenado a nove meses de prisão por violência doméstica.

Juntos saíram de França há cerca de duas semanas e atravessaram Espanha, onde Marc tem uma casa, até chegarem a 11 de maio a Portugal. Colocaram combustível numa bomba de gasolina, abandonaram os filhos em Alcácer do Sal e seguiram viagem até Fátima, onde uma cliente de um café estranhou o discurso da mulher, que dizia que o casal vivia "no mundo", e chamou as autoridades.

Ambos foram e esta sexta-feira foram presentes a tribunal.

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