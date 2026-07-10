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10 de julho de 2026 às 17:30

Cavalo cruza os céus de Andorra de helicóptero para receber tratamento

Um cavalo doente foi retirado de uma zona montanhosa de difícil acesso, em Andorra, com recurso a um helicóptero. A operação foi coordenada por veterinários e bombeiros especializados para garantir o transporte seguro do animal até um centro de tratamento.

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