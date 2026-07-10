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10 de julho de 2026 às 16:37

Jorge Jesus: "Nunca falei com o Pepe. Mas se é um nome que me podia agradar? É..."

Jorge Jesus garante que nunca falou com Pepe para integrar a equipa técnica da Seleção Nacional, mas não escondeu que é um nome do seu agrado, recordando inclusivamente quando foi buscar Luisão para integrar a estrutura de futebol do Benfica.

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