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10 de julho de 2026 às 18:30

Homem incendeia igreja em Nova Iorque com ‘cocktail molotov’

Um homem foi filmado, esta quarta-feira, a lançar um ‘cocktail molotov’ contra uma igreja em Queens, no estado norte-americano de Nova Iorque. De acordo com a polícia, o suspeito atacou também outros dois edifícios na mesma noite e acabou detido. Não há registo de vítimas.

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