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Portugal

Mãe e padrasto das crianças abandonadas em Alcácer do Sal localizados pela GNR: estavam em Fátima

SÁBADO/Lusa 21 de maio de 2026 às 16:59
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Casal encontrava-se num café quando foram detidos por suspeitas de violência doméstica e abandono.

A GNR deteve esta quinta-feira o padrasto e a mãe das duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal, por suspeitas de violência doméstica e abandono. Segundo a agência noticiosa Lusa, que cita a força de segurança, os dois suspeitos foram localizados e detidos em Fátima. 

Crianças de Alcácer do Sal encontradas sozinhas após alegada venda pelos pais para procurar brinquedo
Crianças de Alcácer do Sal encontradas sozinhas após alegada venda pelos pais para procurar brinquedo DR

Já a CNN Portugal avança que o casal foi encontrado num café naquela localidade depois de terem deixado o carro com a matrícula francesa estacionado junto ao estabelecimento. Quando confrontados pela GNR ficaram em silêncio. Marine Rousseau, de 41 anos, e Marc Ballbriga, de 56 anos, foram imediatamente detidos.

Notícia atualizada pelas 18h03 com informação da agência Lusa

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