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10 de julho de 2026 às 17:39

Quanto ganham as seleções no Mundial 2026?

A seleção que se sagrar campeã do mundo vai encaixar 44, 6 milhões de euros, mas no ano em que a FIFA aumentou os prémios para um valor histórico, há muitos milhões a distribuir pelas equipas que ficaram pelo caminho.

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