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13 de junho de 2026 às 09:47

"A campeã voltou": Alfama festeja vitória nas Marchas de Lisboa 2026

Marcha de Alcântara conquistou segundo lugar e Marcha da Madragoa completou o pódio alcançando o terceiro lugar do concurso. Desfile na Avenida da Liberdade reuniu milhares de espectadores e cerca de 2000 participantes.

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