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10 de julho de 2026 às 16:20

Jorge Jesus diz que se preparou muito para "este dia" e brinca com jornalista: "Vejo-te todos os dias..."

Fiel ao seu estilo, Jorge Jesus mostrou-se bem disposto na apresentação como novo selecionador nacional.

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