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10 de julho de 2026 às 16:38

Jorge Jesus: "Destes 26 jogadores, 12 já trabalharam comigo. Conheço-os todos bem"

Jorge Jesus, novo selecionador nacional, diz que é uma vantagem conhecer parte do grupo e reforçou que são todos grandes jogadores.

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