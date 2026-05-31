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31 de maio de 2026 às 15:00

Autoridades francesas detêm mais de 700 pessoas após incidentes em celebrações da final da Liga dos Campeões

Os confrontos violentos ocorreram em Paris e outras cidades do país, após o Paris Saint German se ter sagrado campeão europeu.

O na Liga dos Campeões frente ao Arsenal desencadeou uma onda de celebrações em Paris, mas a noite ficou marcada por que obrigaram à intervenção das autoridades francesas. Há vários polícias feridos, pelo menos um deles com gravidade.

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