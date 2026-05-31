Centenas de detidos durante os festejos da vitória do PSG

A polícia francesa deteve 780 pessoas envolvidas em confrontos violentos que ocorreram em Paris e outras cidades do país, após o Paris Saint German se ter sagrado campeão europeu.

A vitória do Paris Saint Germnan (PSG) sobre o Arsenal este sábado à noite foi motivo de alegria para muitos, mas também motivo de perturbação da ordem pública para outros. Vários grupos de adeptos foram responsáveis por atear fogos, vandalizar lojas e um pequeno grupo chegou mesmo a tentar invadir uma esquadra da polícia em Paris.

A carregar o vídeo ... Autoridades francesas detêm mais de 700 pessoas após incidentes em celebrações da final da Liga dos Campeões

Numa conferência de imprensa este domingo, o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, contou que 57 agentes ficaram feridos, na sua maioria com ferimentos ligeiros. “A maioria das celebrações decorreu pacificamente” em toda a capital francesa, disse Nuñez citado pela Associated Press, referindo que a maioria dos incidentes aconteceu no bairro de Champs-Élysées e perto do estádio Parc des Princes, na zona oeste de Paris, onde os adeptos se reuniram para assistir à partida.

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Os incidentes ocorreram em 15 cidades francesas e 780 pessoas foram detidas, 480 das quais na região de Paris. Entretanto, 277 foram formalmente detidas, incluindo 82 menores. Na sua maioria, estão acusadas de agressão a polícias, num rol de acusações que também inclui furto, vandalismo e perturbação da ordem pública.