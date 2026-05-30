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PSG vence Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo

Luana Augusto
Luana Augusto 20:01
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PSG defrontou o Arsenal em Budapeste. Jogo teve de ir a penáltis.

O PSG é o grande vencedor da Liga dos Campeões. Os azuis venceram o Arsenal por 4-3 nos penáltis.

Ousmane Dembélé, do PSG, comemora após marcar um penalti
Jogadores do Arsenal comemoram após Kai Havertz marcar o primeiro golo
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O Paris Saint-Germain (PSG) defrontou este sábado o Arsenal, pelas 17h, e o jogo que prometia ser emocionante só terminou após os penáltis.

O Arsenal foi o primeiro marcar, ainda na primeira parte do jogo. Kai Havertz fez o 1-0 aos 6 minutos. O primeiro golo do PSG só surgiu na segunda parte, aos 65 minutos, pelos pés de Ousmane Dembélé. A partida terminou 1-1 e nem no prolongamento houve golos. 

Vários foram os adeptos que se deslocaram até ao estádio em Budapeste para assistir à final da Liga dos Campeões. Além disso, em Paris, eram esperadas "centenas de milhares de pessoas" nas ruas.

O selecionador da seleção portuguesa Roberto Martínez também seguiu a final da Liga dos Campeões no estádio.

Em atualização

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