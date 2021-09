No México, os assassinatos de mulheres são sinónimo de impunidade

Os primeiros sinais surgiram em 1998, quando Nadia Muciño Márquez foi espancada durante a gravidez do primeiro filho. Cinco anos depois, em 2003, os pais perderam-lhe o rasto por alguns dias e temeram o pior. Havia sido espancada e presa num terreno baldio pelo marido. Nesses dias de incerteza, a família tentou dá-la como desaparecida, mas a polícia argumentou que não havia passado tempo suficiente para iniciarem as buscas. Nadia decidiu separar-se do marido, mas a reconciliação não tardou. Em 2004, foi encontrada morta na sua residência. O marido encenara a cena do crime para que parecesse que se tratara de um suícidio. Foi preso em 2012 e condenado apenas em 2017.