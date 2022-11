México. Assassinada cantora e ativista contra a violência de género

No mesmo dia em que fazia anos, a cantora mexicana Jazmín Zárate apareceu morta, tendo o seu corpo sido encontrado abandonado num terreno em San Lorenzo Cacaotepec. A jovem tinha desaparecido na noite anterior depois de ter dado um concerto e o seu corpo apresentava sinais de ter sido esfaqueado várias vezes. Esta quinta-feira, três dias depois do crime, o subsecretário de Segurança e proteção Cidadã (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, anunciou que uma pessoa foi presa suspeita de ser a autora do crime.