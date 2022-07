Para combater a violência doméstica "precisamos de empoderar as mulheres"

Na primeira metade de 2022 morreram 16 mulheres vítimas de violência doméstica, a SÁBADO falou com o vice-presidente da CIG, Manuel Albano, e com Dalila Cerejo, investigadora do Observatório Nacional de Violência e Género, para entender que fatores que mantém estes números elevados.