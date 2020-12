Como se faz uma Pipoca Mais Doce

A carregar o vídeo ...

O humor de A Pipoca Mais Doce não é para aqui chamado, conforme terá oportunidade de ler nos próximos parágrafos. Frontal e assertiva, nas palavras dos seguidores, nem sempre a maior blogger e influenciadora digital Ana Garcia Martins responde a roçar a ironia. Aos 39 anos, 16 na blogosfera, aprendeu a passar ao lado das críticas sem se justificar, por ser um "trabalho inglório", diz, e a ganhar filtros em temas sensíveis, como a falta de tempo de antena nas galas de domingo do Big Brother – A Revolução (que os entendidos consideram contrarrevolução por repetir a velha fórmula).Desde abril é comentadora no reality show da TVI: primeiro conduzido por Cláudio Ramos, há praticamente um mês por Teresa Guilherme mas com perda de protagonismo da ex-jornalista (para desgosto dos fãs, que a querem ver brilhar). Seguem-se as respostas (as mais prudentes), quando questionada pela SÁBADO por email, porque é a escrever que melhor se exprime:Não faço comentários.Não faço comentários.A pergunta terá de ser feita à TVI e à direção de programação da mesma. Não tenho qualquer poder decisivo sobre as alterações na grelha. (Detalhe: na sua página de Facebook partilha as dicas publicadas na revista digital do marido, a Magg, sobre a alteração do formato. Em 5 Ideias Simples para Salvar o Big Brother – A Revolução, de 3 de outubro, pede-se que a Pipoca fale mais. O artigo foi visto por 1,5 mil pessoas e comentado por 212 até à hora de fecho desta edição.)Sobre a preocupação com a imagem, a coleção de sapatos, o casamento com Ricardo Martins Pereira (Arrumadinho na blogosfera e publisher na Magg) e as parcerias com marcas, que tanto a popularizaram, mantém a versão blindada:Não comento.Não comento.Não comento.Não comento.Não comento.Não comento.Não comento.A lei da rolha quebra-se um pouco quando o assunto é dividir o palco com Teresa Guilherme, mãe do Big Brother, cuja primeira edição (2000) foi acompanhada por Ana aos 19 anos. A nova rainha do Big Brother (segundo os adeptos, brincadeira do Twitter que pegou) é lacónica: "A Teresa é apresentadora, eu sou comentadora, a ideia é que as nossas opiniões se complementem e possamos ter uma maior diversidade de opiniões." Isto sem referir as intermináveis horas sentada no sofá do estúdio da Venda do Pinheiro, durante as galas, para falar uns instantes. Aconteceu no passado dia 4, quando qualificou o concorrente André de "efetivamente preconceituoso" por "ver o seu ego machista ser atacado pela hipótese se ser trocado por uma mulher." Não prepara os comentários, assegura à SÁBADO. Prefere o espontâneo, embora acompanhe o programa ao máximo "para estar a par de todas as situações que acontecem na casa".Teresa Guilherme desmente àqualquer rivalidade entre ambas. "Ela é uma boa aquisição. Não tenho medo que ninguém me faça sombra, nem faço sombra a ninguém. Quero é que o programa ganhe." E remata: "A pouco e pouco, espero que haja um entrosamento maior."Até lá, a blogger mantém-se hiperativa nas redes sociais. Cláudio Ramos, com quem troca SMS regularmente, acrescenta à SÁBADO que ela "não precisa de televisão para coisa nenhuma". "Neste momento precisa mais a TV dela. Se um dia achar que não está a fazer nada, arruma o estojo e vai para casa. Uma pessoa que é um fenómeno digital não quer ser ‘mais uma’ só porque sim." Aquando do Big Brother 2020, transmitido no confinamento, Cláudio desafiava-a a desfilar os "modelitos": "Ela é envergonhada e eu fazia de propósito... depois criou-se o costume. Sei que nas galas a Pipoca é uma mais-valia."Os "pequenos seres de luz", ou "pequenas morsas traiçoeiras", "meus panados", ou simplesmente "pessoas superfofas" e "riquezas", conforme se dirige à plateia virtual, pedem-lhe para sair do Big Brother. Querem vê-la mais no formato; ou não, de todo, se for apagada. Seja como for, já ganhou com o reality show, ao duplicar o número de seguidores do Instagram para 667 mil.A Pipoca precisa tanto deles como das marcas, para capitalizar as parcerias, basicamente conteúdos pagos onde a própria é fotografada com os referidos produtos, sobretudo em casa, e conta uma história. Recorre ao humor negro herdado do pai ("é altamente sarcástico, nisso somos muito parecidos") e aprimorado num curso de escrita humorística na ETIC com Ricardo Araújo Pereira ("em 2003 ou 2004, aquilo que me motivou a criar um blogue"). "Penso que já trabalhei com todas as áreas de negócio, da moda à beleza, passando pelo turismo ou pela indústria automóvel", diz, ressalvando que a pandemia não lhe afetou o negócio: "Muitas marcas tiveram de reforçar a presença no digital." É uma agência que negoceia as parcerias, mas Ana envolve-se no processo: "Nada avança sem a minha aprovação."Por exemplo, o acordo com a marca de brinquedos Chicco é dos mais antigos, desde a gravidez de Mateus – o filho mais velho de Ana e Ricardo, de 7 anos. Benedita tem 2. E ambos surgem com frequência no blogue. "Claro que publicações que envolvem os meus filhos têm de ser valorizadas de forma diferente", realça. A 21 julho, antes de partir de férias em família para Porto Santo (pelo terceiro ano consecutivo), aPipoca surgiu à beira da piscina do Lisbon Marriott Hotel ("neste pequeno paraíso no meio da cidade", rematava o post). O texto elogioso, na sequência do convite da gerência para um brunch, teve efeito. "No dia seguinte ao post tivemos logo um pedido de reserva para uma festa de crianças junto à piscina", esclarece à SÁBADO Ana Caetano, porta-voz da unidade hoteleira.Piscinas aos ziguezagues surgiram dias depois, com referência ao Pestana Porto Santo. Em início de setembro, publicou fotos a banhar-se noutra do Onyria Quinta da Marinha Hotel. Fonte oficial do grupo revela à SÁBADO como aconteceu: "Fizemos-lhe o convite depois de termos visto no Instagram que era seu desejo encontrar um local perto de Lisboa para desconfinar. A Ana fez os posts que quis e contou as histórias que quis." Enquanto hóspede-convidada, "toda a gente adorou tê-la" e o impacto foi positivo, "pois obtivemos muitos contactos de clientes nesse período". A 17 do mesmo mês, ganhou mais um título entre as 25 Mulheres mais Influentes em Portugal. A cerimónia decorreu na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP).Não é estratega, apesar de organizada na agenda. Acorda pelas 7h30 ou 8h da manhã, leva os filhos à escola – há dias em que é o marido a fazê-lo, já que ambos têm horários flexíveis. Vivem nas proximidades do Areeiro, em Lisboa. A seguir, treina. Não pode descurar na imagem, e gosta de maratonas. Entre corridas, ginásio, aulas de grupo ou com personal trainer é visível a linha e a barriga lisa no Instagram. Depois, tem reuniões no escritório ou sessões fotográficas. Ossos do ofício, leia-se compromissos com marcas. Ao fim do dia, vai buscar os miúdos, leva-os às atividades, "as coisas normais". As crianças deitam-se às 20h30 ou 21h e a mãe aproveita para ler ou ver séries. Raramente adormece antes da 1h e não tem dois dias iguais."Gosto muito disso, de não haver rotina e poder gerir o meu tempo. As coisas vão surgindo", garante. Foi assim que escreveu cinco livros, começou a fazer stand-up e comentários no Big Brother. O próximo desafio já está agendado para o fim deste mês, Pips Bazaar: nome inspirado na loja que abriu em 2011 no Chiado, mas com formato online em tamanho XL. "Neste momento, o meu grande projeto. Um marketplace online que vai reunir 150 marcas."Empresária e poupada (apesar de adorar trapos e sapatos Manolo Blahnik), aderiu mais recentemente ao desapego. Mas como, sendo embaixatriz de marcas? À Magg, recorda que guardava tudo, à espera de usar um dia. Tantas a querem, porque "ela é um bocadinho Midas, onde toca as coisas resultam", diz à SÁBADO a amiga Sónia Morais Santos, conhecida pelo blogue Cocó na Fralda. Conheceram-se na revista Time Out, em 2008, e fortaleceram a amizade quando saíram para profissionalizarem os blogues, num escritório arrendado no Chiado juntamente com Bárbara Barroso (As Dicas da Bá) e a fotógrafa Inês Correia de Matos. Chamaram-lhe o The Woffice – conjugação da série The Office com women, mulheres em inglês –, fizeram vídeos disponíveis no YouTube, em que falaram da reabilitação do espaço.Contrapartidas? Referências às marcas patrocinadoras. "Acabámos por sair porque a renda duplicou." Mantêm contacto através de um grupo do WhatsApp, as Panacotas, só de mulheres. "Fomos jantar a um restaurante e o senhor perguntou se queríamos pêssego na panacota. Foi uma gargalhada geral e depois ficou", conta Sónia Morais Santos. São oito, de várias áreas: "Estamos sempre a dar-lhe os parabéns de coisas. Quase que se torna um monotema." A última vez que se encontraram foi no dia em que Sónia falou à SÁBADO, 2 de outubro. Almoçaram no JNcQUOI Ásia, na Avenida da Liberdade e o Big Brother veio à conversa: "Achamos que ela tem tido uma boa prestação."Longe de ser consensual, a Pipoca vive "lindamente com isso", ou seja, com a divisão de opiniões. Sobreos haters, gere os ódios virtuais de modo a não se afetar: "Quando me enviam mensagens altamente ofensivas, opto por publicá-las com o perfil da pessoa visível. Não porque me sinta lesada, mas para que essas pessoas percebam que não podem dizer tudo e esconder-se atrás de um ecrã. Os comentários negativos dizem mais sobre as pessoas que os fazem, do que sobre mim", explica.A propósito de comentários, não faltam depreciativos na sua extensa carreira de blogger de lifestyle sarcástica. Um dos mais polémicos foi em 2013, sobre a análise da indumentária de uma jovem de 16 anos que fora aos Óscares, em Los Angeles, a convite da associação Make a Wish. A Pipoca desconhecia o estado de saúde da visada – sofria de cancro na clavícula –, apelidou-a de "terror da noite" e equiparou o estilo ao da atriz homónima, pois ambas se chamavam Sofia Alves. A atriz anunciou processá-la – o que não veio a acontecer, confirmou a SÁBADO com as partes. Mas Pipoca teve de fazer um mea culpa.Dois anos antes, em 2011, decidia lançar-se por conta própria e deixar a Time Out. Terá ajudado o facto de a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas (CCPJ) ter movido um processo contra ela, acusando-a de fazer publicidade a marcas, prática incompatível com a ética e a deontologia do jornalismo. Ana entreou a carteira e suspendeu a atividade, justificou em declarações ao Diário de Notícias em 2014: "Não precisava dela. Podia dedicar-me em exclusivo ao blogue sem ter sempre alguém a policiar-me. Há uma linha ténue entre o que é publicidade e o que são conteúdos... Apareciam referências a várias marcas, mas a CCPJ implicou com o facto de dizer que umas calças eram da Zara. Fui eu que as paguei, tenho a fatura, mas isso não interessa, é publicidade."Procuravam alguém com escrita divertida, ao estilo anglo-saxónico por vezes com humor corrosivo. Foi assim que a direção da Time Out chegou à fala com a tal Pipoca, depois de ler o blogue por recomendação de alguém. "Ficámos intrigados e decidimos entrevistá-la. Lembro-me que ela estava muito cética por causa da saída de A Capital", recorda à SÁBADO João Cepeda, atualmente diretor criativo e presidente da Time Out Market. A jornalista impôs algumas condições, a maior parte normais – contrato de trabalho e salário em linha com o que se praticava na altura –, mas houve uma que João Cepeda não esquece. "O que mais nos surpreendeu foi a obsessão com o fumo." Ou seja, fumavam quando ela saía porque nunca foi dada a vícios. Também não bebe, nem fuma. Algo que se revelou ser útil nas festas da Time Out, prossegue o ex-colega que a tratava pelas iniciais "AGM": "Ela era uma espécie de caixa negra que no dia seguinte se lembrava de tudo. Era a única que tinha histórias para contar."Contava-as bem, avalia à SÁBADO João Miguel Tavares, um dos fundadores e diretor adjunto da Time Out até 2013: "Foi superimportante na equipa do início, era muito empenhada já o blogue tinha algum sucesso." Não era jornalista de terreno, mais de teclado, acrescenta João Cepeda. "Tem muito talento a escrever. Era a que mais bem escrevia para a secção Amamos & Odiamos. Ainda hoje me lembro de uma ideia de Odiamos dela: quando entro num parque de estacionamento e sou enganada por um lugar vazio que afinal tem um Smart."Foi então que o jornal i se lembrou de entrevistá-la enquanto marca Pipoca Mais Doce. Era o primeiro caso em Portugal, fenómeno da blogosfera: a mais lida e conhecida em 2011. Joana Stichini Vilela e Luís Leal Miranda conduziram a entrevista numa esplanada do Chiado, durante cerca de duas horas. As fotos decorreram na zona, a conversa foi normal – e sem filtros. Ana considerava a Pipoca quase um alter ego, que lhe permitia escrever à vontade; contava que se identificava com a Carrie de O Sexo e a Cidade pela escrita e pela paixão por sapatos e quantificava-a (tinha 250 pares). Assim que desse "os primeiros passos no caminho da riqueza", iria comprar "uns Louboutin" – marca que calçou no casamento pela igreja (na Basílica de Nossa Senhora dos Mártires), em 2010, com Ricardo Martins Pereira. Levou seis damas de honor.Os sapatos destacaram-se em título da entrevista, com ela a comer um chupa-chupa. Ana não gostou, enviou um email à jornalista com supostas imprecisões. Joana Stichini Vilela surpreendeu-se com a reação, lembra à SÁBADO: "Nunca percebi o desagrado em relação à entrevista. Ela ficou muito desconfortável com tudo aquilo." Quando confrontada com o episódio, Ana volta ao ponto de partida de registo deste perfil e demarca-se com um vago "não me recordo da entrevista". Mas a reação fica eternizada pela Pipoca, num post de 10 de janeiro de 2013. "Sempre fui muito descontraída em todas as entrevistas. Até ao dia, claro."