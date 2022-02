Ler um livro ou ir ao cinema? Seis em cada dez portugueses passaram um ano sem o fazer

Estudo sobre as práticas culturais dos portugueses, conduzido pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa para a Fundação Calouste Gulbenkian, mostra que são os jovens que mais consomem cultura pela Internet e que as atividades culturais são mais atrativas mediante a possibilidade de sociabilização. Hábitos de leitura são baixos quando comparados com outros países europeus.

"Diz-me quem és em termos de pertenças sociais e dir-te-ei a propensão de participares em variadas atividades culturais." Na opinião de José Machado Pais, um dos coordenadores do estudo Práticas culturais dos portugueses, encomendado pela Fundação Calouste Gulbenkian ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, esta será uma das frases que melhor pode resumir as conclusões para que o estudo divulgado esta terça-feira sobre os hábitos culturais dos portugueses aponta. Ser mais rico, mais educado ou habitar nas grandes cidades são apenas algumas das condicionantes que aproximam os portugueses de práticas culturais como ir ao cinema, ler um livro, ir a uma exposição ou ao teatro.



Quer isto dizer que existe uma "clara persistência de clivagens sociais nas práticas culturais da população" e que variáveis como o habitat, rendimentos, sexo, género, bem-estar económico "são discriminatórias" no acesso à cultura, explica à SÁBADO José Machado Pais.



Uma das conclusões mais interessantes do estudo sobre as práticas culturais dos portugueses, aponta José Machado Pais, é a importância da convivialidade nestas atividades. "Constata-se que é uma dimensão importante. Ou seja, os inquiridos, por exemplo, vão ao cinema para conviver. Quando perguntamos aos inquiridos por que motivo não foram nos últimos 12 meses a um museu, muitos afirmam que é por não terem com quem ir", detalha o coordenador.