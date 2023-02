Violência no namoro: 67,5 % dos jovens legitimam pelo menos um tipo de violência

Dois terços (67,5%) dos jovens do 7.º ao 12.º ano de escolaridade legitimam pelo menos um tipo de violência no namoro, revelam os dados da Estudo Nacional de Violência no Namoro da UMAR de 2023, publicado esta terça-feira.