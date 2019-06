Capa edição 790

Muito mudou na sexualidade nos últimos 20 anos, mas as queixas nos consultórios são as mesmas. "A falta de desejo, a perturbação da excitação – que nas mulheres diminui a lubrificação e nos homens a ausência de ereção –, a dificuldade em atingir ou a ausência do orgasmo; e a dor durante o sexo", diz a psicóloga e sexóloga Erika Morbeck. "Os problemas são os mesmos, as causas têm vindo a ser diferentes."O que mudou foi o comportamento e para pior. "Há uma banalização do sexo provocado pelo acesso à pornografia, aos sites de encontros sexuais e a uma maior visualização do corpo e da relação sexual. A qualidade da vida sexual está a piorar", garante o urologista e sexólogo Nuno Monteiro Pereira. Falámos com vários especialistas para percebermos quais são as queixas mais comuns dos portugueses.E se as mulheres não conhecem a sua anatomia, os homens muito menos. "A culpa é delas. Têm receio de dizer quando eles não estão no sítio certo. E vergonha, porque eles podem pensar que elas têm demasiada bagagem sexual", diz a fisioterapeuta Soraia Coelho, especialista em reabilitação pélvica que ajuda mulheres e homens com disfunções. Ainda assim, a fisioterapeuta considera que a masturbação feminina já não é um tabu. "Tenho uma paciente com 80 anos que vai à sex shop comprar vibradores. Não consegue masturbar-se, devido às artroses nas mãos."