Uma mãe norte-americana escreveu um texto franco sobre o que é criar uma criança autista. Na sua publicação na rede social Facebook, Leigh Merryday Porch defende que partilhar as histórias de autistas que conseguem atingir metas assombrosas pode causar mais mal do que bem.

"Se tens uma criança autista, já viste as histórias. Os amigos tendem a mencionar-te nelas ou mandam-te mensagem privada com o link. São histórias de autistas que não falavam, mas depois conseguiram cantar o hino nacional, jovens meninas que participaram em concursos de beleza e aqueles dentro do espetro que terminam a faculdade. E não te importas com essas histórias porque a perseverança dos humanos sobre a adversidade é algo bonito", escreveu na sua página Flappiness Is.

Invariavelmente, há uma fase no processo de lidar com a notícia de que um filho tem autismo, "que nunca irá falar, ter amigos, acabar a faculdade", em que diz "só por cima do meu cadáver".

No entanto, mais tarde reflete e lembra que não há "cadáveres requeridos" para a criança ser merecedora.

"Se a deficiência da criança for severa, essas histórias são sentidas como um estalo na cara, já que algumas deficiências não se conseguem ultrapassar", escreveu. "Elas podem ser aceites, trabalhadas, com capacidade de se planear e acomodar de acordo com elas, mas nenhuma quantidade de amor de pais e determinação pode apagá-las."

Os posts com as histórias deste género podem magoar, considera Porch.