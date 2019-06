"Desde há muitos anos que me masturbo principalmente com imagens ou fantasias de mim própria: imagino-me dentro de água na praia ou recordo-me de alguma vez que me toquei no banho enquanto os meus parceiros estavam em baixo. Se alguém me toca, simplesmente não desfruto da mesma forma". É esta a descrição de "autosexualidade" dada por uma mulher (que preferiu manter-se anónima) à BBC, citada pelo El País, sobre o que poderá ser uma orientação sexual pouco conhecida.

Vários psicólogos e sexólogos apontam que as orientação sexuais humanas são mais diversas do que pensamos e que não se resumem a estar atraído pelo sexo oposto ou o mesmo. Algumas orientações sexuais, defendem, podem estar circunscritas à própria pessoa. Isto significa que uma pessoa se sente atraída por ela própria até ao ponto que nada a excite mais do que o seu corpo, com a ideia de querer-se, mimar-se e ter uma boa autoestima.