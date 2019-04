A família de uma italiana de 85 anos processou o companheiro da mesma por considerar que este a influencia a terem "demasiado sexo" e que se está a aproveitar dos seus problemas de saúde para atingir este fim. "A nossa mãe, que tem 85 anos, tem demasiado sexo com um homem da sua idade. Ele aproveita-se dela, que tem problemas de saúde sérios", acusou uma das descendentes da mulher, citada pelo Il Resto del Carlino, um jornal da região de Rimini, na Itália. "Já tentámos todas as formas de fazê-lo desistir desta atividade, mas ele passa a vida a entrar na nossa casa e fechavam-se juntos no quarto", acrescentou.

Posto isto, a família da mulher italiana denunciou o homem à polícia do país, levantando três hipóteses de crime: stalking, aproveitamento de incapacidade ou violência sexual.