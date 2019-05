Havia suspeita de que o realizador Abdellatif Kechiche ia incomodar no Festival de Cinema de Cannes com o seu novo filme, mas poucos esperariam o que acabou por ser exibido.

O que, provavelmente, ninguém esperava é que o franco-tunisino aparecesse com um filme no limite da pornografia. Mektoub, My Love: Intermezzo conta com três horas e meia de exploração sexual gratuita, que tem o seu ponto alto uma cena explícita de sexo oral na casa de banho de uma discoteca com quase vinte minutos de duração.

