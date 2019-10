Se achas que a vida no campo é calma, está muito enganado. Um novo estudo mostra que os agricultores são aqueles que mais sexo fazem, comparando com outras profissões. Fazem em média uma vez por dia.Num inquérito levado a cabo a empresa de brinquedos sexuais Lelo com as respostas 2000 homens e mulheres no Reino Unid, 33% dos agricultores afirma que faz sexo pelo menos uma vez por dia, sendo que 67% considera que é um parceiro incrível.Em entrevista ao Mirror, Kate Moyle, sexóloga, afirmou que pela intensidade e dureza do seu trabalho os agricultores têm mais energia para ter relações sexuais. "O nível de atividade física de um agricultor é muito maior do que o de alguém que passa o dia no escritório", apontou Kate Moyle.Em segundo lugar estão os arquitetos, com 21% a afirmar ter relações sexuais pelo menos uma vez por dia, e em terceiro os cabeleireiros, com 17% a afirmar que todos os dias se envolve sexualmente com um parceiro. No outro extremo desta lista estão os advogados, com 27% a afirmar que costumam fingir orgasmos, e os jornalistas, com 20% a terem relações sexuais apenas uma vez por mês."O estilo de vida que as profissões criam, como é o caso da flexibilidade de horários, trabalhar mais horas que o normal ou até o ambiente de trabalho têm um grande impacto nas nossas vidas, especialmente na parte sexual", apontou ainda a sexóloga.