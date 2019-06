"Eu uso laços todos os dias. Todos os dias. Oh, eu adoro usar laços", garantiu numa entrevista ao site Long Island News. Tudo começou quando ele tinha 8 anos e a irmã, Dazhai, lhe pediu uma mão para fazer laços. Dazhai, que tem agora 21 anos, é maquilhadora e cabeleireira.Ao mesmo tempo que ajudava a irmã, Darius desenvolvia as suas capacidades. Aos dois anos, foram-lhe diagnosticadas dificuldades cognitivas, de discurso e motoras. Fazer os laços permitia-lhe exercitar as mãos. "Acabou a fazer os laços melhor que a irmã", garante a mãe de ambos, Joy.Quando em 2017 via os cães que ficaram sem casa devido aos furacões nos Estados Unidos, Darius Brown emocionava-se. Foi aí que surgiu a ideia de doar os laços aos abrigos para animais, para embelezar os cães e facilitar as adoções. "Eu apenas adoro, adoro cães", contou Darius Brown ao New York Post, em 2018. "Só os queria ajudar e fazê-los sentirem-se seguros e encontrar a sua casa para sempre."Os esforços de Darius foram notados por Barack Obama, que lhe enviou uma carta a apoiar os seus esforços. Este verão, Darius queria ajudar mais do que os abrigos junto a New Jersey, onde mora, e fazer uma viagem por cinco estados norte-americanos ou mais. Por isso, criou uma campanha de angariação de fundos Os laços de Darius, que já foram mostrados em desfiles de moda, estão disponíveis para cães e gatos. Cada um custa 15 dólares.