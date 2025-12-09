Sábado – Pense por si

Vida

Vaga de italianos: Mi sono innamorato di Lisbona*

Luísa Oliveira , Raquel Lito 09 de dezembro de 2025 às 23:00

Passaram de três mil a 40 mil, só na capital. Andámos pelos sítios onde se encontram para traçar o perfil destes imigrantes, composto de veteranos e novatos.

Em bom português, a frase que titula este artigo é uma declaração de amor à capital: “Apaixonei-me por Lisboa.” Foi esta justificação romântica que a maioria dos entrevistados alegou ter pesado na escolha da capital como sítio para viver. Decidimos escrevê-la em italiano, não só pela melodia da língua, que dá outro encanto às palavras, mas porque passámos os últimos dias com este sotaque preso ao português que muitos dos expatriados tentam arranhar, com maior ou menor sucesso.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Empresas Bar Estilo de vida e lazer Estilo de vida Lisboa Italia Portugal Musicbox Take-Two Interactive Bolonha Civita Castellana Fundação Champalimaud União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Vaga de italianos: Mi sono innamorato di Lisbona*