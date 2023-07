UE: Mais de 8% da população incapaz de pagar uma refeição adequada a cada dois dias

Cerca de 8,3% da população da União Europeia (UE) não tinha, em 2022, como pagar uma refeição com carne, peixe ou um equivalente vegetariano de dois em dois dias, divulga esta segunda-feira o Eurostat.





Face a 2021 (7,3%), a taxa aumentou um ponto percentual.Considerando apenas a parte de população em risco de pobreza na UE que também não conseguiu, no ano passado, pagar uma refeição adequada de dois em dois dias, a percentagem atinge os 19,7%, face aos 17,5% de 2021.De acordo com os dados hoje publicados pelo serviço estatístico europeu, a maior taxa de pessoas em risco de pobreza incapazes de pagar, a cada dois dias, uma refeição com carne, peixe ou equivalente vegetariano, foi registada na Bulgária (44,6%), seguida pela Roménia (43,0%) e a Eslováquia (40,5%).No outro extremo da tabela estão a Irlanda (5,0%), o Luxemburgo (5,1%) e Chipre (5,6%).Em Portugal, a taxa de pessoas em risco de pobreza incapazes de pagar uma refeição adequada foi, em 2022, de 7,2%, recuando para os 3,0% no rácio para o total da população do país.