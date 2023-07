Ainda não tinha nascido e já tinha uma legião de quatro mil fãs. A vida de Mel Barbosa como influencer começou quando a mãe, Bruna Barbosa, estava grávida e publicava fotos da barriga no Facebook. Hoje, Mel, de 8 anos, tem contas em quase todas as redes sociais – Instagram, Facebook e YouTube. No Instagram, tem 28,5 mil seguidores, no Facebook cerca de quatro mil, e no YouTube dois mil. Já no TikTok a sorte não se faz tão feliz – por cinco vezes teve a conta denunciada por causa da idade. O que publica? Vídeos a cantar, fotografias com diferentes looks e fotos de milkshakes e panquecas.