Turista embriagava-se em hotel em vez de cuidar da filha. Foi detida

Uma turista irlandesa, de 45 anos, foi detida pela polícia espanhola num hotel em Manacor, ilha de Maiorca por ter abandonado a sua filha de cinco anos. Segundo o jornal El Periódico, os trabalhadores do hotel chamaram a polícia após notarem o seu estado permanente de embriaguez.

O comportamento da turista registou-se logo após a sua chegada. Após conhecer outros turistas que também tinham uma filha da idade da sua, a mãe abandonou por completo a criança e começou a consumir cerveja até ficar constantemente embriagada.

Ao ver a situação, os turistas assumiram a responsabilidade pela menina de cinco anos: deram-lhe de comer, punham-lhe o protetor solar, compraram-lhe umas braçadeiras, vigiavam-na junto da piscina e davam-lhe banho, entre outros cuidados.

Perante o seu evidente estado de embriaguez permanente, os trabalhadores do hotel deixaram de lhe servir bebidas alcoólicas. Isto não impediu que a mulher comprasse cerveja num supermercado do outro lado da rua e a consumisse no interior do hotel.

A situação da criança era insustentável devido à negligência permanente da mãe e, ao fim de uns dias, os turistas que tomavam conta da menina denunciaram o sucedido ao hotel na passada terça-feira, dia 27 de junho. O estabelecimento informou então a polícia nacional.

Após a patrulha da polícia chegar ao hotel e ter batido insistentemente à porta do seu quarto, a turista irlandesa não abriu de imediato a porta. Quando finalmente o fez, estava claramente embriagada e tinha dificuldade em manter o equilíbrio. Quando os agentes lhe explicaram os factos, a mãe negou que estivesse embriagada, apesar do forte cheiro a álcool presente no quarto.

A turista irlandesa foi detida por alegado abandono da filha. A menina foi transferida para um centro de acolhimento e, no dia seguinte, o pai da criança, que se encontrava na Irlanda, viajou para Maiorca para ir buscar a filha.